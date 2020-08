Il colpo di calore: sintomi e pronto intervento

Il colpo di calore è una delle emergenze più comuni per i nostri animali domestici durante il periodo estivo, ha andamento progressivo ed è spesso fatale se non si interviene rapidamente.

È dovuto all’incapacità dell’organismo di mantenere lo stato di termoregolazione e di dissipare in maniera adeguata il calore prodotto.

Il sintomo più comune e ricorrente è l’ipertermia non correlata a stati febbrili. La temperatura corporea supera rapidamente i 41°C.

Per saperne di più continua a leggere.