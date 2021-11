Vestire i cani durante la stagione fredda non è sempre un vezzo dettato dalla moda; infatti, in inverno anche i pet soffrono il freddo e gli sbalzi di temperatura tra dentro e fuori.

Per tale ragione, per poter affrontare al meglio l’inverno, proteggere Fido da eventuali raffreddori, e non rinunciare alla passeggiata, è opportuno scegliere un abbigliamento specifico in grado di riparare il pet da pioggia, vento e freddo. E’ importante ricordare, inoltre, che vi sono razze più freddolose che non sono in grado di trattenere il calore, come:

i cani di taglia piccola

i cani con pelo corto

A influire sul livello di sopportazione del freddo vi sono anche altri fattori:

età

malattie

vita da appartamento

