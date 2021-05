Gatti e tiragraffi: i consigli per insegnare ai pet a utilizzarlo

Quando si ha un gatto, oltre ai giochi e alle palline, un accessorio immancabile è il tiragraffi. Non solo è uno strumento utile per preservare i mobili, ma è fondamentale per soddisfare la necessità dei gatti di graffiare le superfici.

Naturalmente i felini, infatti, sentono il bisogno di marcare il territorio e di affilarsi le unghie a scapito di tende e tappeti perché il più delle volte non sanno utilizzare il tiragraffi nel modo corretto.

Con un po’ di pazienza e con i trucchi giusti, abituare il micio non è affatto difficile, per scoprire come fare clicca qui.