Spazzole per cani: tutte le tipologie

Spazzolare il proprio animale domestico è un gesto importante per mantenerlo sano e con un manto lucido e in salute

Spazzolare il cane è importante per mantenerlo in perfetta salute. Ovviamente, non tutte le spazzole sono uguali e per ogni animale ce n'è una più indicata e idonea.

In commercio vi sono varie tipologie, sia per cani a pelo lungo sia per cani a pelo corto; ma come funzionano e quali sono le differenze? Le prime devono affrontare un manto lungo e, probabilmente, pieno di nodi e grovigli; mentre, le seconde non devono avere setole troppo dure, perché potrebbero far male alla pelle dell’animale oltre a poter causare irritazioni e dermatiti.

In caso di pet con pello riccio e con tantissimi nodi, ti consigliamo di trattarli precedentemente applicando dei prodotti specifici, magari durante il bagnetto; nel peggiore dei casi sarà opportuno rivolgersi a dei professionisti in toelettatura.

Per saperne di più, clicca qui.