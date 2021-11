Gatti in autunno: tutti i consigli per destreggiarsi con la muta del pelo

La primavera e l’autunno sono i periodi dell’anno in cui ci sono cambiamenti più significativi e questo non vale solo per la natura circostante, ma anche per i gatti.

I felini in questi mesi dell'anno affrontano la muta, ovvero il cambio del pelo che in autunno si infoltisce per prepararlo al freddo dell’inverno, mentre in primavera va ad “alleggerirsi” per affrontare le alte temperature estive.

Questo passaggio comporta la perdita di pelo che si diffonde in casa, ma nello stesso tempo può portare alla formazione dei boli tendenzialmente pericolosi per i gatti.

Proprio in questo periodo hanno bisogno di maggiori attenzioni da parte dei proprietari che dovranno spazzolarli frequentemente. Per scoprire come prendersi cura del pelo del gatto clicca qui