Tutti i consigli del veterinario sulla giardiasi dei pet

Cani e gatti non vedono l’ora di stare all’aperto e di scoprire l’ambiente che li circonda, ma a volte la loro curiosità può essere fonte di pericolo per la loro salute.

Cibi, acqua e feci contaminate sono purtroppo in agguato e può capitare che i pet entrino in contatto con loro, contraendo delle infezioni come la giardiasi.

A causarla sono dei parassiti, i Giardia che insediandosi nell’intestino dei quattro zampe provocano soprattutto diarrea.

Saperne di più su questa infezione può aiutare a gestirla meglio e l’aiuto del veterinario è fondamentale. Per scoprire i consigli dell’esperto clicca qui.