Giocherelloni e pieni di energia, cani e gatti adorano correre e muoversi liberamente. Un pet vivace è anche un pet in salute, con articolazioni forti che gli permettono di saltare e arrampicarsi; contatta il tuo veterinario di fiducia per un consulto specifico, così da avere sotto controllo lo stato di salute delle articolazioni del tuo pet.

Piccoli traumi, problemi di peso e l’età che avanza, sono solo alcune delle cause che possono mettere a rischio la loro mobilità e quindi la qualità della loro vita.

Clicca qui per conoscere qualche consiglio utile su come come proteggere la salute del cane e del gatto.