Come proteggere il tuo gatto dal freddo: i consigli utili

Il gatto in inverno brucia più calorie rispetto a tutto il resto dell’anno. Il motivo? Lo sforzo extra per riscaldarsi quando fa freddo, e mantenere una temperatura corporea costante, contribuisce a una maggiore necessità di nutrienti.

Per questo motivo è fondamentale che questi felini in inverno si alimentino con più cibi ricchi di proteine e grassi, preferibilmente derivanti da carne fresca e pesce. Le proteine e gli elementi nutritivi essenziali e specifici per i gatti, come la vitamina A, l'acido grasso essenziale arachidonico e l'aminoacido della taurina, quindi, non possono mancare nella sua dieta invernale.

Ma non solo: cucce auto-riscaldanti, coperte e cuscini sono l'ideale per proteggere il tuo gatto.

