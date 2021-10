Perché il cane fa più volte la pipì durante la passeggiata

Durante la passeggiata capita spesso che il cane faccia più volte la pipì. Questo comportamento è del tutto normale, perché in questo modo il pet sta lasciando marcature olfattive.

Cosa sono? Le marcature servono agli animali come mezzo per comunicare attraverso l’olfatto; la comunicazione avviene tramite i feromoni contenuti nelle marcature, ossia sostanze presenti nelle ghiandole sebacee, ghiandole periorali sul muso, ghiandole ceruminose delle orecchie, in quelle anali, sottocaudali, sopracaudali e podali dei cuscinetti plantari.

Questi messaggi vengono lasciati attraverso feci, urine e strusciando il proprio corpo; è un vero e proprio modo di comunicare tra cani, e serve per raccogliere informazioni sui suoi simili.

