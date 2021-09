Organizzare lo spazio in casa e far sentire il gatto a suo agio

I gatti sono curiosi e hanno bisogno di mantenere vivo il proprio istinto predatorio: ecco alcuni suggerimenti per una casa organizzata ad hoc per loro

La casa per molti è un rifugio in cui trascorrere il tempo libero e rilassarsi dagli impegni della giornata. Spesso tante persone vengono accolte dal loro micio, pronto a fare le fusa e a giocare.

I gatti con il loro aspetto sornione, sono molto affettuosi e per ricambiare il loro amore è bene organizzare l’appartamento prendendo in considerazione le loro caratteristiche psico-fisiche.

I felini, sono predatori che hanno bisogno di saltare, correre e arrampicarsi, per questo nell'abitazione ci devono essere accessori adatti a loro e che si sviluppano non solo sul pavimento, ma anche in verticale.

Accanto a questa necessità, non si deve dimenticare che il gatto ha bisogno di giocare, di essere stimolato, ma nello stesso tempo di avere un ambiente protetto in cui mangiare in totale tranquillità.

Organizzare un appartamento in cui il peloso si sente a proprio agio, non è difficile, con qualche accorgimento e i consigli giusti sarà un vero gioco da ragazzi. Per scoprire come fare clicca qui.