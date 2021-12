Natale in sicurezza per i nostri amici a quattro zampe

Trascorrere il Natale in sicurezza è importante anche per i nostri amici a 4 zampe. Ma come fare per allestire la casa a prova di cane? La prima cosa è fare attenzione agli addobbi: non solo l’albero, ma anche le luci e le palline, che rompendosi potrebbero ferire il tuo pet alle zampe.

Tra le altre decorazioni a rischio per Fido non dimentichiamo la stella di Natale, la pianta simbolo di queste festività ma, purtroppo, altamente tossica per i nostri pet; infatti, se accidentalmente ingeriscono le foglie potrebbero sviluppare un'intossicazione molto grave, i cui sintomi vanno dalla dermatite al vomito, fino a irritazioni delle mucose.

