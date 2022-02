Miagolio dei gatti, cosa bisogna sapere

Il miagolio del gatto serve al felino come mezzo di comunicazione. Il gatto attraverso il semplice “miao” può voler comunicare le sue esigenze in un determinato momento, sensazioni, emozioni e stati d’animo.

Il miagolio, quindi, non è sempre uguale e può essere più o meno intenso e forte a seconda delle circostanze e dei bisogni dell'animale. Ovviamente, se miagola insistentemente, la prima cosa da fare è accertarsi che stia bene, che abbia cibo e acqua sufficienti e sempre a disposizione. Altra cosa è verificare che non abbia ferite, o che non sia malato.

