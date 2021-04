Gatti e lettiere: caratteristiche e modelli in commercio

Le lettiere per i gatti sono indispensabili per mantenere pulita la casa e, soprattutto, dare al proprio pet un ambiente idoneo dove espletare i bisogni.

Ovviamente, abituare i pet a usare la lettiera non è semplice; un consiglio è lasciare che il gatto familiarizzi con lo strumento e, soprattutto, mantenerlo sempre perfettamente pulito in modo che il felino sia invogliato a sfruttare la lettiera per le proprie necessità.

In commercio vi sono svariate tipologie di lettiere: agglomerante, autopulente, biodegradabile, in silicio e molte altre ancora. Per conoscere di più clicca qui.