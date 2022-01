Cosa fare se si accoglie in casa un cucciolo di cane

Quando si decide di adottare un cucciolo di cane bisogna prepararsi bene prima dell’arrivo del pet.

Come? Ad esempio, cercando subito un veterinario e informandosi sulla possibilità di stipulare delle polizze assicurative. Ti consigliamo, inoltre, di acquistare in anticipo tutti gli accessori indispensabili per la sua cura, come le ciotole e il cibo adeguato alla sua età, la cuccia che va scelta in base alla tipologia di pet e alle dimensioni, il guinzaglio e il trasportino, tutti gli accessori per la toelettatura e, infine, i giochi per intrattenerlo e stimolarlo.

Inoltre, ti consigliamo di dedicare un'area al cucciolo; che sia in casa o in giardino cerca di ritagliare uno spazio per il pet, questo eviterà anche che si aggiri per casa creando confusione.

Per saperne di più, clicca qui.