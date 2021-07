Problemi renali del gatto: come affrontarli con i consigli dei veterinari

I gatti possono avere problemi renali che mettono in pericolo la loro salute, ecco i consigli del veterinario

Una delle patologie più frequenti dei gatti è l’insufficienza renale, causata dal mal funzionamento dei reni. Questi organi, infatti hanno un’importanza vitale per i pet perché sono in grado di filtrare le sostanze nocive che poi vengono eliminate attraverso l’urina. Inoltre, sono indispensabili per mantenere alti i livelli di acqua e fosforo nel sangue.

Un funzionamento scorretto dei reni potrebbe mettere in serio pericolo la salute dei pet, ma per prevenire e agire prontamente è fondamentale il consulto del veterinario. Per scoprire di più su una malattia così diffusa e seguire i consigli degli esperti clicca qui.