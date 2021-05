I metodi per misurare la giusta quantità di crocchette per cani e gatti

Misurare le crocchette di cani e gatti è il modo per assicurargli un’alimentazione sana ed equilibrata

I proprietari di cani e gatti sanno bene che uno degli aspetti da non sottovalutare quando si hanno degli animali domestici è l’alimentazione. I consigli del veterinario sono fondamentali, ma anche il ruolo del proprietario non deve essere da meno.

Oltre ad essere attenti al loro fabbisogno giornaliero, riuscire a fornirgli la giusta quantità di crocchette è importantissimo. Sia nel caso di un’alimentazione mista, che basata solo sulle crocchette, non sempre è facile capire il giusto dosaggio.

I fattori in gioco sono tanti e anche gli strumenti sono utilissimi. Per capire come imparare a fornire la quantità corretta di crocchette clicca qui.