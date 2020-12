La stagione fredda è ormai arrivata ed è giunto il momento di scegliere la cuccia per l’inverno, in modo da tenere ben caldo e riparato il proprio animale.

Scegliere la cuccia ideale per il pet è fondamentale per assicurare al proprio animale un ambiente confortevole, caldo e accogliente. La cuccia, quindi, è uno degli accessori principali perché è dove il pet dorme, riposa, gioca, o più semplicemente si isola per rilassarsi un po'.

Soprattutto in inverno è importante che questa sia ben calda, in modo che l'animale sia riparato dal freddo, dalla pioggia e da altre intemperie.

In commercio vi sono diverse tipologie di cucce, da esterno e interno, che variano non solo per la dimensione ma anche per il materiale; esistono, infatti, le cucce ovali o rotonde, o ancora aperte e chiuse, mentre per quanto riguarda i materiali si possono trovare cucce in plastica, in legno oppure in lana, o in tessuto imbottito.

Inoltre, per rendere la casa del proprio pet ancora più confortevole e a prova di inverno, il consiglio in più è di aggiungere un cuscino, da scegliere in base alle dimensioni del pet, e/o una coperta.

Per quanto riguarda quest'ultima, in commercio vi sono diversi modelli, dalle coperte in pile a quelle in tessuto peluche, fino alle coperte acchiappapeli, assorbenti e in ciniglia.

Ma come fare per riuscire a scegliere il prodotto ideale al proprio pet? Quale cuccia preferire in inverno? Come fare per riscaldare la cuccia? Per scoprirne di più, clicca qui.