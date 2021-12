Botti di Capodanno: i rischi per l’udito di cani e gatti e come proteggerli

Cani e gatti hanno un udito molto più sviluppato rispetto al nostro, la loro caratteristica principale è quella di avvertire rumori che l’orecchio umano non può percepire. Per questo un'occasione particolare come il Capodanno, che per noi rappresenta un momento di divertimento, per i quattro zampe non è assolutamente piacevole.

Fuochi d’artificio e botti con il loro fragore generano in Micio e Fido ansia e stress che nei casi peggiori si trasformano in veri e propri attacchi di panico con reazioni che possono risultare pericolose per sé stessi e per chi li circonda.

Istintivamente sono spinti a trovare rifugio, mentre quelli all'aperto rimango disorientati e sono indotti alla fuga, quelli in casa vanno alla ricerca di un luogo sicuro in cui nascondersi con il rischio di ferirsi.

Il nostro compito è quello di proteggerli e tranquillizzarli, soprattutto se sono anziani e hanno problemi cardiaci. Per ridurre lo stress e fargli vivere serenamente la serata, esistono diverse tecniche. Per scoprirle clicca qui.