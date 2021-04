Come lavare il proprio animale a casa

Fare il bagnetto a casa al proprio animale non è sempre semplice, soprattutto se si è da soli.

Quindi, per non stressarsi e non infastidire il pet occorre procedere in un momento di totale relax, e prendersi tutto il tempo per svolgere al meglio questa operazione.

Per quanto riguarda i prodotti è necessario avere a portata di mano:

un detergente delicato e specifico per pet

un panno per asciugarlo

una spazzola

Durante il bagnetto è importante massaggiare tutto il manto con la lozione specifica per pet. Dopo lo shampoo, è necessario procedere con la spazzola per rimuovere nodi e "pelo morto", prendersi cura dell'igiene dentale, della pulizia delle orecchie e delle zampe e, infine, si passa all'asciugatura.

