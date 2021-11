Come affrontare la convivenza tra più gatti

Se si convive con più di un gatto è importante saper gestire gli spazi all’interno della casa. Ricorda che ognuno deve avere il proprio spazio, in quanto questi pet sono poco inclini alla condivisione. Quindi, è indispensabile che ognuno abbia le proprie ciotole, tiragraffi, giochi, cuccia e lettiera meglio se posizionate in punti diversi della casa.

Utilizza prodotti con feromoni da spruzzare in giro per i vari ambienti, e allestisci più rifugi utilizzando vecchie scatole, poiché questi felini amano nascondersi ed è importante che ognuno abbia il proprio posto. Per quanto riguarda la lettiera ricorda che ogni pet deve avere la propria: sistemale in ambienti tranquilli e accoglienti ma, soprattutto, disponile le une lontane dalle altre.

Per saperne di più, clicca qui.