La prima cosa a cui pensiamo quando abbiamo un cane o un gatto è l'alimentazione. I pet amano mangiare, sono golosi ma dobbiamo stare attenti a scegliere il cibo adatto alle loro esigenze.

In commercio ci sono prodotti che accompagnano gli animali durante tutte le fasi della vita, inclusi quelli pensati per rispondere a eventuali patologie. La scelta è davvero ampia ma la prima domanda che ci si tende a porre in fase di acquisto è: per quale categoria optare? Cibo secco o cibo umido?

Per capire quello adatto al nostro pet, è importante approfondire le caratteristiche di ciascuna tipologia di alimento.