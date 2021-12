Cibi vietati ai cani: alla scoperta di tutti gli alimenti da evitare

A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai, come recita una celebre pubblicità. In realtà non è così, soprattutto se in casa abbiamo un cane e dobbiamo occuparci della sua alimentazione.

In questo periodo, e non solo, si è tentati di condividere il proprio cibo con il peloso. Nello stesso tempo può capitare di cucinare di più e per non buttare via il cibo si decide di darlo al quattro zampe così da evitare gli sprechi.

Anche se si hanno le intenzioni più nobili, questo comportamento può risultare estremamente dannoso per la salute del pet perché non tutti i cibi che si trovano sulla tavola possono essere assunti da Fido. Molti hanno delle conseguenze dannose sul peloso, anche gravi, che solo il veterinario può affrontare nel modo corretto.

Capire quali sono i cibi da dare e quelli da evitare è molto importante e per conoscerli tutti clicca qui.