Le principali caratteristiche e curiosità sulla vista di cani e gatti

Prendersi cura degli occhi degli amici a 4 zampe è molto importante per la salute generale dei pet. Sì, perché attraverso la vista sia i cani sia i gatti riescono a difendersi dai pericoli e avvistare eventuali prede.

Ma come vedono cani e gatti? Che percezione hanno del mondo esterno? Riescono a vedere i colori, oppure vedono semplicemente in bianco e nero?

Cani e gatti vedono i colori, la differenza rispetto all'uomo è che ne vedono meno; basti pensare, infatti, che il cane ha una vista bicromatica perché riesce a vedere solo il blu e il giallo, mentre il rosso è un colore che non conosce in quanto i suoi occhi non lo percepiscono.

Per quanto riguarda i gatti, invece, la loro vista è caratterizzata da un tessuto oculare che riflette la luce, ed è proprio questa peculiarità che permette agli occhi di questi felini di brillare al buio.

