Cane e igiene orale: gli accessori per lavare i denti di Fido

L’igiene orale del cane è fondamentale, e per un lavaggio accurato dei denti avrai bisogno di determinati e specifici accessori per pet.

Per quanto riguarda lo spazzolino, in commercio vi sono modelli pensati proprio per i denti degli animali che possono essere con o senza manico; quest’ultimi da indossare proprio come fossero un ditale. Se opti per un modello con manico scegline uno con setole morbide e manico lungo ed ergonomico.

Per il dentifricio nei negozi specializzati vi sono diversi prodotti formulati per la cura dentale, disponibili in svariati formati:

pasta

gel

spray

Per la pulizia dei denti comoda e veloce opta, invece, per gli snack funzionali facilmente reperibili nei punti vendita dedicati agli amici a 4 zampe.

