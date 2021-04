Proteggere cani e gatti dagli insetti con gli antiparassitari

Il pelo bello e morbido dei pet deve essere curato e protetto da problemi come dermatiti. Allergie, stress e sostanze irritanti possono mettere in pericolo il benessere di cani e gatti, ma è soprattutto in primavera che i pelosi soffrono di infezioni.

La natura che si risveglia e il maggior tempo trascorso all’aperto, comportano anche la proliferazione di pulci, zecche e zanzare che rappresentano un rischio per la salute del pet.

Con l’aiuto del veterinario e la prevenzione è possibile mettere al sicuro i pelosi da infezioni e prendersi cura della loro salute. Gli strumenti più efficaci sono i collari e le pipette, ma solo conoscendo il loro utilizzo e la loro efficacia diventano degli utili strumenti di difesa per cani e gatti.

