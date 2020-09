Talvolta, la separazione dal padrone genera ansia negli animali domestici; soprattutto nel caso in cui la lontananza debba protarsi per lunghe ore. Il ritorno in ufficio dopo le vacanze, ad esempio, può essere particolarmente “traumatico”: se lo è per noi figuriamoci per i nostri amici a quattro zampe. Per non parlare del cambiamento che i nostri pet devono affrontare dopo i lunghissimi mesi trascorsi insieme a causa dell'emergenza sanitaria, fase in cui abbiamo condiviso tempo e spazi. Insomma, affrontare il distacco non è un gioco da ragazzi!

Possiamo individuare lo stato d'ansia se il nostro animale domestico inizia a manfifestare dei comportamenti insoliti come:

Distruzione casuale di oggetti

Abbaio o miagolio incessantemente e immotivato

Utilizzo degli spazi domestici per i propri bisgoni

Quando si presentano queste situazioni, non vuol dire che gli animali sono diventati improvvisamente dispettosi: semplicemente non amano rimanere da soli ma vogliono trascorrere il tempo con la persona che si prende cura di loro.

Organizzare la casa nel modo giusto e prenderci cura dei pet a distanza può essere un primo passo, ma non basta. Per scoprire come intervenire, gestire e ridurre l'ansia da separazione nel cane, clicca qui.