La dolcissima Brenda aspetta una nuova casa, ecco tutti gli altri pet da adottare a Roma

Non tutti i pet sono fortunati, alcuni vivono in strada perché abbandonati e sono costretti ad affrontare mille difficoltà. Fortunatamente ci sono associazioni che si occupano di salvarli. In questa stagione il loro ruolo è fondamentale perché con l’arrivo del freddo hanno bisogno di una casa calda, e poi per noi tornare dal lavoro ed essere accolti da un cane dolce e affettuoso è impagabile.

Il compito delle associazioni è quello di dargli un rifugio momentaneo in attesa di una famiglia disposta ad adottare un peloso con cui condividere le giornate.

A Roma ci sono diversi enti ed onlus che si occupano di adozione, come ad esempio la sezione locale della Lega del Cane.

Cosa ne dite di conoscere alcuni degli animali della struttura?

Brenda

Si fa fatica a credere che questa bella cagnolona una volta era magrissima. Invece è stato proprio così dopo un lungo vagabondaggio che ha messo a dura prova le sue forze ora è in piena salute, sterilizzata e microchippata. Anche se Brenda ha 9/10 anni ha ancora molto amore da donare. Il carattere dolcissimo e la voglia di giocare con i suoi simili non le manca, ma la vera dote è la tranquillità.

Non ci credete che sia così tranquilla? Guardate come si riposa placidamente all’ombra, in attesa di schiacciare un pisolino.

Berta

Taglia grande e una storia emozionante da “raccontare”. Berta ha circa 5 anni e prima di arrivare all’associazione vagava in un paese del Lazio in cerca di cibo per sfamarsi. Purtroppo ha la coda corta, per colpa del gesto scellerato di chi ha deciso di abbandonarla. Molto giocherellona e anche un po’ gelosa (il giusto), sa andare perfettamente al guinzaglio. Ghiotta di biscotti ama “nutrirsi” anche di coccole e non vede l’ora di trovare una casa con adulti e bambini per ricoprirli di baci e feste.

Come potete vedere non stavamo mentendo, non riesce proprio a resistere a un dolce spuntino.

Sansone

Proprio come l’eroe che ha il suo stesso nome, Sansone ha una grande forza sia fisica che di carattere, però sa essere molto affettuoso e sensibile. Sterilizzato e in regola con i vaccini gode di ottima salute e non rinuncia mai ad una bella nuotata o passeggiata. Tutte queste attività adora farla insieme a Mia, la sua amica del cuore con cui ha trascorso quasi tutti i cinque anni della sua vita. Il legame è così forte che è impossibile separarli senza causargli traumi quindi sarebbe perfetto adottarli insieme.

Non sono bellissimi insieme? Guardate come non riesce a stare lontano da lei prima di dedicarsi al suo gioco preferito.

Mia

Mia e Sansone formano la coppia più bella di questa struttura. Il pet simil Labrador ha qualche anno in più (9 per la precisione) ma da 5 condivide la sua vita con Sansone. Dolcezza e vitalità sono i tratti distintivi del suo carattere, infatti è socievole sia con gli altri cani che con i gatti. Sterilizzata e vaccinata, l’adozione di coppia sarebbe la soluzione più azzeccata e perché no, romantica.

Come dare torto a Sansone? Mia è davvero irresistibile e non si tira mai indietro quando ci sono coccole e baci.

Trilly

Questo cane dal bel pelo bianco ha 7 mesi ed è una futura taglia medio/grande. Trilly quando è stata trovata era in condizioni pessime, oltre ad essere terrorizzata e legata, aveva paura di muoversi e soffriva per colpa dei parassiti e delle piaghe sulle zampe posteriori. Con un passato difficile alle spalle la cucciolona non rinuncia a socializzare con persone e altri cani anche se fa fatica a causa del trauma vissuto.

Guardatela non è un amore con il suo sguardo dolce e timido?

Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Roma

La sezione di Roma della Lega Nazionale per la Difesa del Cane esiste da ben settant’anni e attualmente si prende cura di 100 cani. Non è un numero scelto a caso perché in questo modo i cani che sono all’interno possono vivere liberamente senza mortificazioni e senza essere ammassati.

La struttura si trova a Bracciano presso il rifugio “Andreina Andreotti” con circa 6000 mq di verde in cui ogni pet può correre felice e riposarsi all’ombra degli alberi da frutta.

Per avere più informazioni sull'associazione potete visitare la pagina Facebook, il sito web o contattarla al 335 52 86 431.

Gli animali che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ci sono ancora tanti felini e cani che vi aspettano a zampe aperte, non dovete fare altro che utilizzare i social!