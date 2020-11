Adottare un cane a Roma: scopri i pet in cerca di famiglia

I mesi autunnali e invernali possono mettere tristezza sia per le temperature che si abbassano ogni giorno di più, sia perché sta per finire un altro anno.

Non c’è modo migliore che trascorrere queste stagioni circondati dall’allegria e dalla simpatia di un pet. Quindi perchè non decidere di adottarne uno?

Tra le associazioni di Roma, la Lega del Cane è pronta a presentarvi tutti i suoi ospiti che non aspettano altro che conquistare il vostro cuore.

Siete curiosi di fare la loro conoscenza?

Pioppo

Arrivato in canile, Pioppo, soffriva a causa dell’abbandono, ma anche di problemi fisici, infatti aveva la rogna ed era ferito. Dopo cure e tante attenzioni finalmente è guarito ed è tornato ad essere pieno di energie. Ora Pioppo che nei suoi quattro anni di vita ha conosciuto solo dolore e difficoltà, merita di avere una seconda possibilità e trascorrere la sua vita circondato dall’affetto.

Matilde

Carattere dolce e affettuoso sono i tratti distintivi di Matilde, una cagnolona di circa 3 anni di taglia grande. Dopo essere stata sfruttata soltanto per la riproduzione a cui ha fatto seguito un periodo di vagabondaggio, è stata accolta nell’associazione in cui ha potuto dimostrare tutto il suo valore. Buona e calma con tutti, Matilde è pacifica e di sicuro è un'ottima compagna di vita.

Guardate come ama scodinzolare quando è felice

Chicco

Gli occhi svegli e il muso simpatico sono i tratti distintivi di Chicco uno spinoncino intelligente e affettuoso. Nei suoi sei anni di vita ha dovuto affrontare prove difficili, ma ora è pronto a dimenticare tutto e a scoprire l’amore che una famiglia è in grado di dargli e dimostrargli.

Berta

Berta dopo un lungo girovagare tra i paesini del Lazio è arrivata al canile. La maremmana dal pelo lungo è una taglia grande sterilizzata e vaccinata, ma ha la coda più corta rispetto ai suoi simili perchè le è stata tagliata quando era piccola. Giocherellona ed affettuosa, sa andare al guinzaglio e non vede l’ora di ricevere tante coccole. In canile ha imparato a stare da sola ed è diventata più riservata e gelosa, ma con la famiglia giusta può tornare socievole come un tempo.

Oltre a voler stare in compagnia dei bambini Berta è molto golosa e come potete vedere ama i biscotti

Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Roma

La sede di Roma della Lega Nazionale per la Difesa del Cane è solo una delle tante presenti sul territorio. L’associazione con i suoi settant’anni di attività, è riuscita ad affermarsi per proteggere i pet bisognosi di aiuto.

La struttura a Bracciano, presso il rifugio “Andreina Andreotti”, mette a disposizione dei suoi ospiti ben 6000 mq di verde così da permette ai cani di correre e di giocare liberamente, senza tralasciare il loro benessere psico-fisico. Infatti, l’associazione per assicurare un ambiente protetto ospita solo 100 cani.

Per avere più informazioni sulla Lega del Cane potete visitare la pagina Facebook, il sito web o contattarla al 335 52 86 431.

I cani che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati dall’associazione, ma ci sono molti altri che aspettano di incontrarvi. Se non vedete l’ora di conoscere le loro storie potete utilizzare i social e mettervi in contatto con i volontari!