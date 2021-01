Cani a Roma: tutti gli animali domestici pronti a conoscere una nuova famiglia

Freddo, temperature basse e pioggia: questo clima ci invoglia a trascorrere più tempo in casa, sotto calde coperte in un ambiente riscaldato.

In inverno, infatti, non vediamo l’ora di tornare a casa dal lavoro per rilassarci in compagnia del nostro pet, pronto a farsi coccolare. Se per noi questo è il modo perfetto per concludere la giornata, per molti animali domestici la stagione più fredda dell’anno può mettere a dura prova la loro salute.

Le associazioni di volontariato offrono ai pelosi un rifugio sicuro, ma molti desiderano una vita in famiglia al riparo e protetti. La Lega del Cane di Roma con i suoi volontari è pronta a farvi conoscere tutti gli ospiti e regalarvi la possibilità di condividere la vita con un dolcissimo peloso.

Arno

Circondato dall’amore e dall’affetto del suo padrone, improvvisamente Arno ha dovuto affrontare la morte della persona che da sempre gli ha assicurato una vita serena. Nei sui 7 anni di vita ha vissuto sempre all’interno del giardino, per questo non è abituato ad andare in macchina o a camminare al guinzaglio, ma poco alla volta si sta abituando senza problemi. Molto affettuoso con grandi e bambini, si trova a suo agio con i suoi simili anche se a volte è spaventato da loro. Dolcissimo e buonissimo, ha un carattere allegro e vivace sempre alla ricerca di carezze e coccole.

Thai

Un passato difficile e tante prove da superare, Thai, uno spinoncino di taglia media, è stato salvato dagli Angeli Blu da un allevamento abusivo in cui viveva nella sporcizia più totale, senza acqua e cibo. Nonostante tutte le difficoltà, Thai non ha perso il carattere dolcissimo e ora merita di condividere il resto della sua vita con persone in grado di amarlo, pronte a farlo correre, giocare e passeggiare, perché è bravissimo al guinzaglio e non ama fare i bisogni in luoghi chiusi.

Ginko

Ginko è un cane di taglia media di circa 1 anno che ha vissuto il trauma dell’abbandono insieme ad altri tre cani. Impauriti e costretti ad affrontare il vagabondaggio, i pet si sono uniti e hanno cercato rifugio nella proprietà di una signora che li ha nutriti e dato un riparo cercando di conquistare la loro fiducia. Dopo essersi rintanati in una casetta di legno, i pelosi sono stati messi al sicuro e non vedono l’ora di trovare una nuova casa. Ginko, infatti è un simpatico cagnolone, molto affettuoso e vivace, in cerca di una seconda possibilità.

Lega Nazionale per la difesa del Cane

La Lega Nazionale per la difesa del Cane operativa su tutto il territorio italiano da circa 70 anni è nata per proteggere e salvare i pet bisognosi e in cerca di una nuova possibilità.

Tra le sedi diffuse su tutto il territorio, non poteva mancare quella di Roma! Il rifugio “Andreina Andreotti” a Bracciano con i suoi 6000 mq di spazi aperti, immersi nel verde, permette ai pet di vivere in un ambiente protetto in cui sentirsi liberi di giocare e correre.

Anche se grande e con tanto spazio a disposizione, l’obiettivo dell’associazione è sempre stato quello di prendersi cura dei pet, per questo al suo interno ci sono solo 100 ospiti che vengono seguiti quotidianamente da volontari ed esperti che si prendono cura della loro salute psicofisica.

La Lega del Cane mette a disposizione tutte le informazioni sull’associazione attraverso la pagina Facebook, il sito web o potete contattarla telefonicamente al 335 52 86 431.

Arno, Thai e Ginko, solo alcuni dei pet presenti all’interno del rifugio, i volontari sono pronti a presentarvi tanti altri pelosi in cerca di una nuova famiglie.

Se volete mettervi in contatto con loro, basta contattarli sui social!