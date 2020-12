Adozione cani: tutti i pet che aspettano una nuova famiglia a Roma

Questo è il periodo dell’anno in cui l’atmosfera natalizia caratterizza le nostre giornate, ma è anche il mese in cui l’inverno è sempre più vicino e con lui anche il freddo.

Trascorrere le giornate in casa al caldo, tra addobbi e festeggiamenti, è l’attività preferita di molti che hanno anche l’occasione di passare del tempo in compagnia dei pelosi. Pronti a coccolarli e a farci “aiutare” con le decorazioni, ogni giornata diventa divertente e indimenticabile.

Molti dei pet, però, non possono condividere questa esperienza con i loro padroni perché sono ancora in cerca di una famiglia. A Roma grazie alla Lega del Cane, possiamo fargli un regalo che non ha prezzo: dargli una seconda possibilità e vivere insieme il resto della loro vita.

Mila

Mila è un cane di 5 anni dolce e buona con tutti che a causa di problemi fisici (malassorbimento intestinale), ha vissuto un periodo complicato, ma ora si è ripresa del tutto. Educata e tranquilla può vivere in case in cui non ci sono gatti, ma è adatta anche a lunghe passeggiate al guinzaglio o in macchina. Viene data in adozione vaccinata, chippata, sterilizzata e negativa alla leishmania.

Vinny

Timidezza e insicurezza ma anche tanta dolcezza da donare, Vinny sta reagendo ad un passato duro e difficile, fatto di denutrizione, maltrattamenti e utilizzata per procreare a fini commerciali. Ora è al sicuro in un canile, ma le manca vivere in un ambiente protetto in cui sentirsi a casa. Ha quattro anni, è una taglia media contenuta e si affida sterilizzata, vaccinata e microchippata dopo un colloquio conoscitivo.

Bali

Bali è un maschio di circa 7 anni che si dimostra curioso e allegro nonostante anni di maltrattamenti a cui è riuscito a scampare grazie all’intervento dell’OIPA di Roma. La sua tranquillità riesce a conquistare proprio tutti e il suo musetto buffo, bianco e nero, di sicuro potranno allietarvi e farvi divertire. Viene affidato sterilizzato.

Charly

Dal pelo lungo e morbido che ispira tante coccole e carezze, Charly è un cane di 6 anni che ha dovuto vivere la difficile esperienza dell’abbandono. Vuole buttarsi alle spalle tutto il suo dolore e grazie al carattere forte e socievole può integrarsi in qualsiasi famiglia, ma soprattutto riempire di affetto le persone che lo circondano.

Lega Nazionale per la difesa del Cane

La Lega Nazionale per la difesa del Cane è presente su tutto il territorio italiano e Roma non poteva mancare all’appello. Grazie alla sua esperienza decennale, circa 70 anni, è riuscita a salvare e proteggere i pet bisognosi d’aiuto.

La sede di Bracciano non è da meno, il rifugio “Andreina Andreotti” assicura ai pet ampi spazi verdi e natura incontaminata grazie ai 6000 mq di spazi all’aperto, in cui possono correre e giocare.

I volontari e gli esperti si dedicano ogni giorno al benessere psicofisico dei cani, proprio per questo hanno creato un ambiente protetto in cui i 100 ospiti possono avere i loro spazi.

Avere informazioni sulla Lega del Cane non è difficile, potete visitare la pagina Facebook, il sito web o contattarla al 335 52 86 431.

Le storie dei pelosi che vi abbiamo raccontato sono solo alcune, l’associazione ospita tanti altri pet che aspettano solo di incontrarvi.

Se non vedete l’ora di conoscere il loro passato e mettervi in contatto con i volontari, basta collegarvi ai loro social!