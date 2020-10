I cani che cercano casa a Roma: tutti i pet da adottare

Affettuosi, simpatici e giocherelloni: i cani sanno sempre come conquistare il nostro cuore e rendere vivace anche la giornata più uggiosa come ad esempio in autunno.

Quando si torna a casa dal lavoro o dalla palestra le coccole dei pet riescono a far passare la stanchezza e a strappare un sorriso. Ci sono però anche tanti animali domestici meno fortunati che si apprestano a trascorrere una lunga stagione fredda senza una famiglia.

Se volete fare qualcosa per loro potete decidere di adottarli e rivolgervi alle associazioni che si trovano a Roma. La Lega del Cane con i volontari che si prendono cura degli animali, non vedono l’ora di farvi conoscere i loro ospiti e la gioia di avere un pet tra le mura domestiche.

Nonno flash

Un vecchietto speciale e che ama le comodità: questo è Nonno Flash un pet di circa 10 anni in grado di regalarvi tanta tranquillità e amore. Microchippato, non sterilizzato, ha un solo testicolo e deve effettuare ecografia ogni 6 mesi. Come ogni nonno che si rispetta, sembra che non ascolta nulla, ma in realtà ha tutto sotto controllo. L’ambiente ideale per lui è una casa popolata da altri cani e bambini a cui non riesce a resistere, ma senza gatti perchè non va d’accordo con loro.

Guardate come ama sonnecchiare, non è un vero pigrone?

Flash

Lo stesso nome ma età e caratteri diversi, Flash è un cucciolo di circa 10 mesi con due occhioni molto dolci che sanno conquistare chiunque incroci il suo sguardo. Socievole e pronto a condividere la sua giornata con altri cani di qualsiasi età, non vede l’ora di giocare in loro compagnia. Abituato al guinzaglio è una taglia media vaccinato, sterilizzato e microcippato.

É proprio vero non riesce a stare senza i suoi amici a quattro zampe!

Bubi

Il trauma dell’abbandono ha lasciato un segno profondo nell’animo di Bubi dopo che è stato abbandonato in una discarica quando era piccolo. Ora ha tre anni e ha tanta voglia di lasciarsi alle spalle il difficile e doloroso passato. Si sta liberando di una paura dopo l’altra ed è solo in attesa di una persona che riesca a leggergli dentro e ad aiutarlo ad iniziare una nuova vita. Sterilizzato è socievole può condividere gli spazi con cani e gatti.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Roma

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane esiste da settant’anni e ha diverse sedi locali come quella di Roma.

Al suo interno vengono ospitati 100 cani, il numero adatto per far si che i pet vivano nel benessere totale e senza restrizioni.

La struttura si trova a Bracciano presso il rifugio “Andreina Andreotti” ha circa 6000 mq di verde in cui ogni cane è libero di correre e giocare.

Per avere più informazioni sull'associazione potete visitare la pagina Facebook, il sito web o contattarla al 335 52 86 431.

Nonno Flash, Flash e Bubi sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ci sono ancora tanti cani che vi aspettano. Per scegliere il vostro futuro animale domestico non dovete fare altro che utilizzare i social!