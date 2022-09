Dall'Ucraina in guerra al rifugio di Roma nord: così 30 cani sono stati salvati da morte certa

Trenta cani provenienti dall'Ucraina sono stati messi in salvo e ora si trovano nel rifugio di Valle Grande, a spese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Gli animali si trovavano tutti nella cittadina di Borodyanka, nord-est di Kiev, martoriata dai bombardamenti e sconvolta dalle violenze dello scontro tra esercito ucraino e russo.

I cani ucraini isolati nella cittadina distrutta dalla guerra

Gli esemplari provengono dal locale canile, dove sono rimasti per settimane senza cibo né acqua, con la città completamente isolata, con i responsabili del rifugio impossibilitati a raggiungerlo per soccorrerli. Appena è stato possibile, tutti i cani sono stati portati via anche con il supporto di Lndc Animal Protection, che ne ha presi in carico 30.

Così la Lega del Cane è riuscita a salvarne 30

"Dal momento in cui è scoppiata la guerra in Ucraina - racconta la presidente Piera Rosati - ci siamo attivati per capire cosa potevamo fare, come potevamo fornire aiuto e supporto agli animali coinvolti in quella terribile guerra che è ancora in corso. Abbiamo preso contatto con diverse realtà sul posto e, appena possibile, abbiamo fatto diverse spedizioni per decine di tonnellate di cibo e prodotti medicali da destinare agli animali accuditi nei rifugi e delle famiglie ucraine in difficoltà. Appena i volontari dell’associazione ucraina Banda, con cui siamo stati sempre in contatto, sono riusciti a entrare e a liberare i cani superstiti, ci siamo offerti di portare alcuni di loro in Italia per cercare loro una nuova famiglia.”

Ora i cani si trovano a nord di Roma in un rifugio

Portarli in Italia non è stato facile, ma alla fine - fanno sapere dalla Lega - i trenta esemplari superstiti sono stati accolti a metà maggio da una struttura a nord di Roma, tra Olgiata e Osteria Nuova, a spese della Lndc Animal Protection. "I volontari li stanno accudendo - conclude la presidente - hanno provveduto a impostare le eventuali terapie per chi ne aveva bisogno e ora è arrivato il momento di cercare per ognuno di loro una casa dove passare serenamente il resto della loro vita”.

Come fare per adottarne uno

Chi vuole può adottare uno o più cani, mettendosi in contatto con la Lega del Cane di Ostia scrivendo a legadelcaneostia@gmail.com. "Tutte le richieste di informazioni e di adozione verranno vagliate dai nostri attivisti della Sezione di Ostia - fanno sapere -, che si stanno occupando dei cani ucraini, e seguiranno i consueti controlli pre e post affido".