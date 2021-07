Adozione cani Roma: i cani pronti ad iniziare una nuova vita

Le giornate che si allungano, il sole sempre più caldo che fatica a tramontare e la spensieratezza: l’estate è la stagione più speciale dell’anno, ma può diventarlo ancora di più adottando un cane.

Non c’è niente di meglio, infatti, che condividere questo periodo e molti altri ancora con un pet, uno scambio d’amore e d’affetto reciproci. In estate c’è voglia di relax e un cane in cerca di famiglia aggiunge quel pizzico di sana “imprevedibilità”. Tra le associazioni che aspettano soltanto che i loro pet vengano adottati c’è Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese, pronta a far conoscere i suoi cani e a rendere davvero eccezionale la stagione delle vacanze.

Lupo Alberto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato pastore tedesco

Malattie: non presenti

Su di lui: entrato in canile nel 2014 è un cane di taglia grande, ha un musetto simpatico e divertente. Amante delle coccole aspetta solo di essere adottato

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Giorgione

Anni: circa 2 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: pieno di energia, ama andare in passeggiata ed essere ricoperto di tante coccole. Perfetto in una famiglia attiva che sappia assecondare la sua vitalità.

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Connor

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato maremmano

Malattie: non presenti

Su di lui: pieno di energie, è un cane docile in passeggiata ma sempre pronto ad andare alla scoperta di ciò che lo circonda. Dolcissimo e tenerissimo, ha solo bisogno di una famiglia che possa amarlo

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Venticinque anni di presenza ininterrotta sul territorio: questo è il “biglietto da visita” di Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese, la quale è attiva su Roma appunto dal 1996 grazie all’impegno costante di tanti volontari del canile comunale di Porta Portese.

L’associazione ha una convenzione con il Comune di Roma per l’utilizzo di una struttura in grado di accogliere i suoi ospiti, il Canile Ponte Marconi (ex cinodromo). L’amore che ogni responsabile di questa associazione nutre nei confronti degli animali è sconfinato, come si capisce perfettamente dalle attività organizzate ogni giorno per i cani, come ad esempio giochi e passeggiate al guinzaglio, ma anche le cure necessarie dopo una particolare operazione e molte altre attenzioni speciali.

Come ci si può mettere in contatto con Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese? È sufficiente visitare il loro sito web ufficiale oppure l’account Instagram.

Vi abbiamo parlato di alcuni dei pet che la onlus romana accudisce con tanto affetto, ma se volte conoscere tutti gli altri, non vi resta che contattarla tramite le pagine social!