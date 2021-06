I cani a Roma da adottare e a cui donare tanto affetto

Secondo lo scrittore Gustave Flaubert, un’estate è sempre eccezionale, secca o umida che sia. Per renderla ancora più speciale, non c’è niente di meglio che adottare un cane e condividere con lui tanti momenti spensierati e divertenti.

La stagione più calda dell’anno è uno dei periodi migliori per accogliere in casa un pet a cui donare affetto e amore: i nostri impegni, infatti, tendono a diminuire giorno dopo giorno e ci si può dedicare a un peloso che chiede soltanto una famiglia che si prenda cura di lui.

Ci sono tante associazioni che si occupano di questi cani in attesa che vengano adottati: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese non vede l’ora di far conoscere i suoi ospiti e di trasformare i prossimi mesi in quella che potrebbe diventare un’estate indimenticabile.

Laurito

Anni: circa 9/10 anni

Sesso: maschio

Genere: derivato golden/pastore maremmano

Malattie: non presenti

Su di lui: entrato in canile gravemente ferito, ha dimostrato tutta la sua tenacia e ha conservato un carattere socievole. Ora Laurito è in cerca di un proprietario che sappia amarlo come merita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Nina

Anni: circa 4/5 anni

Sesso: femmina

Genere: derivato segugio maremmano

Malattie: non pervenute

Su di lei: presente in canile fin da cucciola, Nina ha visto sfumare la possibilità di vivere all’interno di una famiglia circondata dall’affetto. Nonostante questo non ha perso la sua allegria e la voglia di scoprire il mondo che la circonda

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Jenny

Anni: circa 6/7 anni

Sesso: femmina

Genere: derivato golden

Malattie: non presenti

Su di lei: timida e un po’ riservata, una volta conquistata la sua fiducia vi riempirà di affetto e dolcezza. Bellissima e buonissima, non vede l’ora di passeggiare in compagnia del suo nuovo proprietario

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Prendersi cura dei cani: questo è l'obiettivo di Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese, presente sul territorio romano dal 1996 grazie alla volontà di alcuni ragazzi che prestavano servizio presso il canile comunale di Porta Portese. Attualmente Io Libero può contare su due strutture convenzionate con il Comune di Roma: Canile Ponte Marconi (ex cinodromo) e Villa Andreina.

Il personale che opera all'interno dell'associazione è appassionato e mosso dall'amore verso gli animali, per questo si occupa quotidianamente delle attività ricreative dei cani come passeggiate al guinzaglio, giochi nei giardini, ma i volontari dedicano il loro tempo anche a quei pet che hanno bisogno di cure post operatorie e di attenzioni particolari che però, non possono essere prestate all’interno dei canili.

Mettersi in contatto con Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese è davvero semplice, basta visitare l'account Instagram o il sito web ufficiale.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet ospitati dalla onlus romana, se volete fare la loro conoscenza e condividere la vostra vita con loro, non dovete fare altro che contattare l’associazione tramite i canali social!