Cani e gatti in cerca di casa a Roma: tutti i pet pronti ad essere adottati

Settembre è il mese delle ripartenze: ricomincia la scuola, si ritorna a lavoro dopo le ferie e ci si dedica al proprio sport preferito.

Questo periodo può segnare un’occasione per un nuovo inizio non solo per noi, ma anche per i quattro zampe ospitati all’interno delle strutture. Le associazioni e i loro volontari non vedono l’ora di trovare una nuova casa ai loro pelosi e dargli l’occasione di vivere la vita che meritano circondati dall’affetto di cui hanno bisogno.

A Roma Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese non aspetta altro che presentarvi tutti i quattro zampe accolti nella struttura e permettervi di ricominciare questo periodo in compagnia di un tenero pet pronto a riempirvi di tanto amore.

Roby

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Roby è timida, ha un carattere pacato, ma tanta voglia di conoscere una nuova famiglia. Inizialmente diffidente, ha bisogno dei suoi tempi per fidarsi e per dimostrare tutta la sua dolcezza. Amante delle passeggiate sa andare al guinzaglio.

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Casper

Anni: circa 3 anni

Sesso: maschio

Genere: simil Labrador

Malattie: IBD, malattia gastrointestinale cronica.

Su di lui: vivace, allegro e dinamico, Casper è un cagnolone che purtroppo è rientrato in canile due volte perché soffre di una malattia gastrointestinale cronica che implica visite continue dal veterinario e cibo specifico. Nonostante il passato difficile, Casper non ha perso la voglia di vivere! Socievole e coccolone aspetta una persona che possa prendersi cura di lui come merita.

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Rebus

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: simpatico e pieno di vita, Rebus è un cagnolone socievole, che ama le coccole. Pronto a correre e divertirsi, è estremamente educato, aspetta solo una persona che si accorga di lui e voglia scoprire la dolcezza che traspare dai suoi occhioni

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Will

Anni: circa 4 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: il musetto simpatico e gli occhi vivaci sono i tratti distintivi di Will! Basta incrociare il suo sguardo e ve ne innamorerete subito

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Sara

Anni: circa 3 anni

Sesso: femmina

Genere: derivata Pit Bull

Malattie: non presenti

Su di lei: esplorare l'ambiente che la circonda e appagare la sua curiosità è il tratto distintivo di Sara, che ama correre e giocare sul prato. Inizialmente timida, basta poco e subito dimostra tutta la sua dolcezza e la voglia di coccole. Pronta ad incontrare una persona che voglia prendersi cura di lei, la compatibilità con cani e gatti è da valutare

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Panfi

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: misto Corgi/Jack Russell

Malattie: non presenti

Su di lui: Panfi è un tenero cagnolone di taglia piccola, che non si tira mai indietro quando si tratta di coccole. Simpatico e curioso, è ben educato. Il suo desiderio più grande? Avere la possibilità di iniziare una nuova vita circondato dall'amore e dall'affetto di una famiglia

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese, attiva sul territorio dal 1996, vanta venticinque anni di impegno e dedizione verso i pelosi, grazie all’aiuto di volontari e del canile comunale di Porta Portese.

Dopo tutti questi anni la passione e l’amore nei confronti degli ospiti è rimasto immutato come testimoniano le numerose attività organizzate per dare un po’ di conforto ai pet presenti nella struttura. L’associazione convenzionata con il Comune di Roma, all’interno del Canile Ponte Marconi (ex cinodromo), organizza ogni giorno giochi, passeggiate al guinzaglio, ma anche le cure necessarie dopo una particolare operazione e molte altre attenzioni speciali.

Mettersi in contatto con Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese è semplice, si può visitare il loro sito web ufficiale oppure l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet all’interno della struttura, l’associazione ospita tanti altri pelosi che aspettano solo di avere una seconda possibilità.

Se non vedete l’ora di conoscerli e mettervi in contatto con i volontari, basta collegarvi ai loro social!