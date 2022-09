Cani da adottare: vieni a conoscere i pet in cerca di una famiglia

Settembre è il mese delle ripartenze e dei nuovi inizi non solo per noi, ma anche per i quattro zampe. Molti di loro sono ospitati all’interno di associazioni, ma non vedono l’ora di incontrare la persone che vorrà prendersi cura di loro.

Adottare un cane è un’azione nobile, ancora di più se scegli di farti guidare dal cuore e non dall’età del peloso! Spesso i cani adulti diventano invisibili e costretti a trascorrere il resto della loro vita all’interno di un box.

A Roma Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese è pronto a presentarti i quattro zampe adulti accolti nella struttura pronti e ad arricchire la tua vita di amore e affetto.

Jenny

Anni: circa 6/7

Sesso: femmina

Genere: derivato golden

Malattie: nessuna

Su di lei: lo sguardo timido e riservato nasconde una cagnolona pronta a donare tutto il suo affetto. Inizialmente un po’ diffidente, una volta che avrai conquistato la sua fiducia ti aprirà le porte del suo cuore

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Laurito

Anni: circa 9/10

Sesso: maschio

Genere: derivato golden/pastore maremmano

Malattie: non presenti

Su di lui: il passato non è stato semplice per Laurito, trovato gravemente ferito grazie alla forza e alla determinazione è riuscito a guarire. Socievole, mai invadente e dolcissimo, ha bisogno di trovare la persona in grado di diventare il suo punto di riferimento, amarlo e accoglierlo in casa

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Gianni

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: sordo

Su di lui: con il suo sorriso ti conquisterà al primo sguardo e non vedrai l’ora di giocare con lui. Entrato in canile da piccolo, Gianni è sordo, ma in grado di capirti se ti fai vedere. Vissuto sempre nel box il suo sogno è trovare una casa in cui trascorrere tutto il resto della sua vita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Thorn

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: simil spinone

Malattie: nessuna

Su di lui: trovato nel 2016 quando era un cucciolone, ha conservato la sua natura allegra, affettuosa e giocherellona, infatti non perde occasione per divertirsi con la sua compagna di box o con chi lo avvicina

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Lupo Alberto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato pastore tedesco

Malattie: non presenti

Su di lui: entrato in canile nel 2014 è un cane adulto dallo spirito allegro e dal musetto divertente. Sicuro di sé, ama le attenzioni e non vede l'ora di riempire la tua vita di gioia

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Romino

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: dolcissimo, affettuoso, ma tanto spaventato, la vita in canile non è adatta a lui. Ha bisogno di vivere in un contesto tranquillo, circondato dall’affetto e dalla serenità di una famiglia

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.