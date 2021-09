Mirtillo, Lollo e Pannocchia: i pet che aspettano solo di essere adottati

Settembre è il mese delle ripartenze: ricomincia la scuola, si ritorna a lavoro dopo le ferie e ci si dedica al proprio sport preferito.

Questo periodo può segnare un’occasione per un nuovo inizio non solo per noi, ma anche per i quattro zampe ospitati all’interno delle strutture. Le associazioni e i loro volontari non vedono l’ora di trovare una nuova casa ai loro pelosi e dargli l’occasione di vivere la vita che meritano circondati dall’affetto di cui hanno bisogno.

A Roma la Lega del cane non aspetta altro che presentarvi tutti i quattro zampe accolti nella struttura e permettervi di ricominciare questo periodo in compagnia di un tenero pet pronto a riempirvi di tanto amore.

Mirtillo

Anni: 4 mesi

Sesso: maschio

Genere: meticcio (mamma pastore del Caucaso)

Malattie: non presenti

Su di lui: la futura taglia medio grande ha conosciuto solo l’esperienza del canile. Dolcissimo e dal musetto divertente come resistere ad un pet pronto a farsi coccolare?

Info: Lega del cane sezione di Roma

Lollo

Anni: 4 mesi

Sesso: maschio

Genere: maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: gli occhi espressivi e profondi conquistano al primo sguardo. Lollo è una futura taglia medio grande che vi riempirà la vita di allegria e affetto. Sarà di sicuro un colpo di fulmine tra lui e la sua futura famiglia

Info: Lega del cane sezione di Roma

Pannocchia

Anni: 4 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio (mamma pastore del Caucaso)

Malattie: non presenti

Su di lei: come il fratellino Mirtillo, Pannocchia ha trascorso i primi mesi di vita all’interno del canile. Ora merita di incontrare un proprietario che sappia ricoprirla di affetto e attenzioni che di sicuro saprà ricambiare

Info: Lega del cane sezione di Roma

La Lega del cane di Roma

La Lega del Cane è un’associazione che opera su tutto il territorio italiano! La sua esperienza decennale, circa 70 anni, le ha permesso di salvare, proteggere e dare una nuova famiglia a tutti i pet in cerca di aiuto.

Tra le varie sedi non poteva mancare quella di Roma, che opera nella zona di Bracciano. Il rifugio “Andreina Andreotti” ospita 100 cani, all’interno di uno spazio verde e incontaminato di circa 6000 mq. Il perché di questa scelta? L’obiettivo dei volontari è quello di far vivere i pet in un ambiente protetto, sicuro in cui sono liberi di muoversi e di giocare senza essere sacrificati in spazi ristretti.

Mettersi in contatto con la Lega del Cane è semplice, potete visitare la pagina Facebook, il sito web o contattarla al 335 52 86 431.

Mirtillo, Pannocchia e Lollo sono solo alcuni dei pet presenti all’interno della struttura, l’associazione ospita tanti altri pelosi che aspettano solo di avere una seconda possibilità.

Se non vedete l’ora di conoscerli e mettervi in contatto con i volontari, basta collegarvi ai loro social!