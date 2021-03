Cani in cerca di una nuova casa: i pet da adottare a Roma

Quando si pensa alla primavera vengono subito in mente le belle giornate e le temperature più tiepide.

La compagnia ideale per godere in pieno del risveglio della natura è senza dubbio quella dei pet che non vedono l’ora di giocare in nostra compagnia.

Portatori di buonumore, alcuni pelosi non possono però approfittare dei benefici della bella stagione, perché non hanno una famiglia con cui divertirsi e trascorrere del tempo. Molti cani sono alla ricerca di una persona che voglia condividere la loro vita.

Se siete alla ricerca di un pet, i volontari di Amici con la coda sono pronti a farvi conoscere i loro ospiti che non aspettano altro di essere adottati!

Astro

Astro è un cucciolo di circa quattro mesi, abbandonato insieme alle sue sorelline. Mentre loro hanno trovato una nuova famiglia, lui e il fratellino Aragon, sono ancora alla ricerca di una persona che voglia prendersene cura. Futura taglia media, Astro è un incrocio maremmano che adora giocare e trascorrere del tempo con i suoi simili, con i gatti e soprattutto con gli uomini da cui non vede l’ora di ricevere tante coccole. Bellissimo e dal carattere adorabile, è adottabile in tutto il centro e nord Italia e verrà affidato microchippato, spulciato, sverminato e vaccinato.

Gisella

Gisella è un incrocio Jack Russell di quattro anni, una cagnolona di taglia piccola, dal carattere buono e affettuoso e che non ha perso la sua dolcezza nonostante il trauma dell’abbandono. Pronta a ricominciare una nuova vita, sa andare al guinzaglio e non vede l’ora di vivere in una casa piena di allegria e divertimento in cui poter giocare con i suoi simili e con i gatti con cui va d’accordo. Microchippata, vaccinata, sverminata, spulciata, sterilizzata e negativa alla leishmaniosi aspetta solo una famiglia del centro o del nord Italia disposta ad accoglierla.

Aragon

Trovato a vagare nella campagna di un paesino vicino Roma con le sue sorelline e il fratellino Astro, Aragon è un incrocio maremmano. Mentre le sue sorelline sono state adottate, lui è ancora in cerca di una casa in cui crescere circondato dall’allegria e dall’affetto. Questa futura taglia media ama farsi coccolare e trascorrere le sue giornate in compagnia dei suoi simili e dei gatti con cui va d’accordo. È un cucciolo bello e dal carattere dolcissimo, inoltre è spulciato, sverminato, vaccinato e microchippato, pronto per conoscere la persona che vorrà prendersi cura di lui.

Amici con la coda

Le volontarie dell’associazione Amici con la coda, capitanante da Monica Iacomini, hanno a cuore i loro ospiti, ma anche chi decide di condividere la sua vita circondato dall’allegria e dall’affetto di cani e gatti.

Attente al benessere e alla salute dei pelosi, le volontarie portano personalmente i pet alle loro nuove famiglie per farli viaggiare comodamente e in totale sicurezza su un mezzo omologato per il trasporto di animali. Inoltre, tutte le accompagnatrici, in caso di necessità, possono offrire le cure necessarie ai pelosi, perché dotate di un patentino per poterli assistere durante il trasferimento.

Entrare in contatto con Amici con la coda e avere maggiori informazioni è semplice, basta chiamare il numero 338.5923120, visitare il sito web o il profilo Facebook.

Astro, Gisella e Aragon, sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura che non vedono l’ora di conoscere una nuova famiglia. Se volete entrare a far parte della loro vita e dargli una seconda possibilità, non vi resta che utilizzare i social e farvi conquistare dalla loro simpatia!