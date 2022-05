Lillo, Marzio e Jago cercano una casa accogliente: i cani da adottare a Roma

La primavera è la stagione dei cambiamenti e della voglia di condividere i momenti migliori con le persone a cui si vuole bene. Quale migliore compagnia, quindi, se non quella dei cani?

Se siete alla ricerca di un peloso da accogliere in casa e volete riempire la sua vita di affetto e coccole, potete conoscere gli ospiti di Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese. Questi pet non vedono l’ora di essere adottati e iniziare una nuova vita in vostra compagnia.

Ear

Anni: un anno circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: vivace, curioso e giocherellone ha un sorriso contagioso a cui è difficile resistere. Anche se non è molto abituato al guinzaglio è pronto a conoscere la persona che vorrà condividere le giornate con lui

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Lillo

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: pastore maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: Lillo è un cane dolcissimo dallo sguardo tenero pronto ad aprire il suo cuore alla famiglia che vorrà accoglierlo in casa e dargli tutto l’affetto che merita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Marzio

Anni: tre anni circa

Sesso: maschio

Genere: ariégeois

Malattie: nessuna

Su di lui: pur essendo molto timido, Marzio è un cane curioso che non vede l’ora di farsi coccolare. Il suo sorriso e la simpatia contagiosi sono pronti a riempirvi la vita di gioia

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Junior

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: giocherellone e socievole, ama stare in compagnia e non è mai invadente e non vede l’ora di conoscere le persone che si prenderanno cura di lui

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Jago

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Jago è un peloso indipendente e molto intelligente. Le sue passioni più grandi? Giocare e andare in passeggiata, aspetta solo di conoscervi

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Baby

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: dal carattere allegro e dinamico, baby è un cane scattante pronto a farvi compagnia durante il vostro sport preferito o accompagnarvi in lunghe passeggiate

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.