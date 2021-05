Adottare un cane a Roma: i pet pronti a ricevere affetto

Adottare un cane è un modo per mettersi in gioco e fare del bene. Il pet ha una seconda occasione per donare tutto l’affetto di cui è capace e noi possiamo restituirgli tutto l’amore che merita.

Coccole, passeggiate e gite fuori porta alla scoperta della natura sono l’occasione per rafforzare il nostro legame con il peloso. L’associazione Amici con la coda è pronta a farci conoscere tutti i suoi ospiti con i loro sguardi simpatici a cui è impossibile resistere.

Nera

Nera è un incrocio border di circa 3 anni, taglia grande che insieme alla sorellina ha sempre vissuto in spazi aperti e immersa nel verde. Microchippata, spulciata, sverminata, è pronta ad affrontare una nuova avventura in compagnia della persona che vorrà prendersi cura di lei e capire il suo carattere buonissimo. Nera, infatti è timidissima, ma ha un cuore enorme e ha bisogno solo di essere amata circondata dall’affetto di una famiglia e dei suoi simili con cui va d’accordo. Adottabile in tutto il centro nord Italia, è vaccinata, sterilizzata e negativa alla leishmaniosi.

Ettore

Di circa un anno e mezzo, Ettore è un incrocio pitbull di taglia media. Socievole e affettuoso, ama circondarsi della compagnia di bambini e dei suoi simili con cui non vede l’ora di giocare e divertirsi. Dopo la sofferenze e la delusione dell’abbandono, Ettore è pronto a iniziare una nuova vita, ma soprattutto ha bisogno di sentirsi protetto e al sicuro. Adottabile in tutto il centro nord d'Italia, viene affidato microchippato, spulciato, sverminato, vaccinato, sterilizzato e negativo alla leishmaniosi.

Dentino

Trovato in un bosco mentre vagava con la sorellina, Dentino è un meticcio di circa un anno e mezzo di taglia media, con una bellezza speciale. Ha un sorriso particolare che però non deve trarre in inganno, fa parte del suo essere unico! Ormai solo all’interno del canile, perché la sorella è stata adottata, non vede l’ora di vivere l’esperienza all’interno di una famiglia che sappia coccolarlo e pian piano vincere la sua timidezza. Adottabile in tutto il centro nord d'Italia, sta imparando ad andare al guinzaglio, pronto per fare lunghe e divertenti passeggiate. Adatto ad una famiglia con cani con cui va d’accordo, viene affidato microchippato, spulciato, sverminato, vaccinato, sterilizzato e negativo alla leishmaniosi.

Hook

La caratteristica coda ad uncino ha ispirato il nome di Hook, un pointer inglese di 9 mesi, taglia media. Ha un carattere molto dolce e non si è mai adattato alle battute di caccia, per questo lui e la sorellina sono stati ceduti. Riesce a donare affetto a chiunque e adora trascorrere le sue giornate con i bambini e i suoi simili. Adottabile in tutto il centro nord, non vede l’ora di avere una seconda possibilità e vivere una vita felice. Hook viene affidato microchippato, spulciato, sverminato, vaccinato, sterilizzato e negativo alla leishmaniosi.

Amici con la coda

L’associazione Amici con la coda si prende costantemente cura dei suoi ospiti grazie alle volontarie guidate da Monica Iacomini: il loro obiettivo è quello di rendere felici i pet e chi vuole condividere con loro anni pieni di divertimento e felicità.

La salute di cani e gatti viene prima di tutto e sono proprio le volontarie che si occupano di portare di persona i pelosi alle nuove famiglie, a bordo di un mezzo omologato per il trasporto in sicurezza degli animali.

Sono anche in possesso di un patentino per fornire assistenza e cure mediche ai pet in qualsiasi momento mentre vengono trasferiti. Entrare in contatto con Amici con la coda e avere maggiori informazioni è semplice, basta chiamare il numero 338.5923120, visitare il sito web o il profilo Facebook.

Gli animali che vi abbiamo fatto conoscere sono soltanto alcuni dei pet che vengono ospitati dalla onlus, ma con i social potrete scoprire tutti gli altri pelosi pronti a cambiarvi la vita in meglio.