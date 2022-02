Tutti i cani pronti ad essere adottati a Roma

Febbraio è il mese dell’amore e quello degli animali è incondizionato, per festeggiare insieme a loro San Valentino potete decidere di adottare uno dei tanti pet ospitati da Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese.

Innamorarsi di loro sarà il più bel regalo che potete concedergli e concedervi! Scopriamo insieme tutti i cani in cerca di casa.

Roy

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato Rottweiler

Malattie: nessuna

Su di lui: socievole, giocherellone e pieno di energia, Roy vi travolgerà con il suo entusiasmo ed è pronto a riempirvi d’affetto, magari in compagnia del fratellino Rambo

Sound

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato Labrador

Malattie: nessuna

Su di lui: arrivato in canile dopo una rinuncia da parte dei proprietari, è socievole, dolcissimo, un vero amante delle coccole e non ama stare da solo

Niko

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato Pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: attento, tranquillo e abituato al guinzaglio, Niko è giunto in canile dopo una cessione di proprietà. Ora è alla ricerca di una persona che possa dargli stabilità e tutto l’affetto che merita

Oro

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato Golden Retriver

Malattie: nessuna

Su di lui: Oro ama giocare e correre felice, è alla ricerca di una famiglia che voglia trascorrere del tempo con lui pronta a divertirsi e farsi conquistare dalla sua dolcezza ed esuberanza

Samuel

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: Pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: allegro, vivace ed energico, Samuel è un bellissimo cane dal manto tricolore soffice e candido. Il suo desiderio più grande? Una persona sportiva che ami la vita all’aperto, pronta a divertirsi con lui!

Kim

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Kim ha passato molto tempo in gabbia, ma ha voglia di conoscere il mondo che si trova all’esterno. Vivace, allegro e giocherellone di sicuro vi conquisterà al primo sguardo

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.