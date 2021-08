Picchio, Gordon e Bingo: i cani in attesa di essere adottati

Agosto è il simbolo dell’estate: mare, spiagge, sole e viaggi scandiscono le giornate, anche se è il periodo del divertimento, è il mese in cui aumentano gli abbandoni.

Molti pet si trovano improvvisamente soli e senza i loro proprietari. Fortunatamente ci sono le associazioni che si prendono cura di loro come Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese.

Anche voi potete fare la vostra parte e restituirgli il sorriso adottandoli, con un piccolo gesto cambierete non solo la loro vita, ma anche la vostra perché i pelosi riescono a donare tanto affetto e amore.

Picchio

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: simpatico e giocherellone, Picchio vi travolgerà con la sua energia e voglia di vivere. La sua caratteristica principale? Non riesce a resistere alle coccole

Eros

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non pervenute

Su di lui: il suo nome esprime in pieno il suo carattere, Eros è un cagnolone dal cuore tenero e dal carattere docile. Abituato al guinzaglio, adora uscire in passeggiata e non riesce a rinunciare alle coccole o a un po’ di relax sull’erba

Wonder

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: stare a contatto con la natura e esplorare gli spazi aperti sono le attività preferite di Wonder, una taglia medio grande. Sempre pronto a giocare e divertirsi è pieno di energie

Bingo

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: trovato mentre girovagava al freddo, nonostante il passato difficile, Bingo ha conservato un carattere socievole, coccolone e ama circondarsi della compagnia degli uomini. Curioso e giocherellone, adora le passeggiate alla scoperta della natura

Gordon

Anni: circa 1

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: dall’animo gentile e affettuoso, Gordon non vede l’ora di passeggiare e stare all’aria aperta. Addestrato, ama dispensare “bacini" ma soprattutto sgranocchiare tanti biscotti

Heinze

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: cane lupo

Malattie: non presenti

Su di lui: passeggiare in compagnia dei volontari è l’attività preferita di Heinze che però, non vede l’ora anche di giocare. Allegro e divertente, non si separa mai dal suo giochino preferito

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese, attiva sul territorio dal 1996, vanta venticinque anni di impegno e dedizione verso i pelosi, grazie all’aiuto di volontari e del canile comunale di Porta Portese.

Dopo tutti questi anni la passione e l’amore nei confronti degli ospiti è rimasto immutato come testimoniano le numerose attività organizzate per dare un po’ di conforto ai pet presenti nella struttura. L’associazione convenzionata con il Comune di Roma, all’interno del Canile Ponte Marconi (ex cinodromo), organizza ogni giorno giochi, passeggiate al guinzaglio, ma anche le cure necessarie dopo una particolare operazione e molte altre attenzioni speciali.

Mettersi in contatto con Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese è semplice, si può visitare il loro sito web ufficiale oppure l’account Instagram.

Vi abbiamo presentato solo alcuni dei cani presenti all’interno della onlus, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di fare la vostra conoscenza, non dovete fare altro che contattare l’associazione tramite le pagine social!