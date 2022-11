Nina, Sansone jr. e Balto, i cani pronti ad essere adottati

Novembre è ormai arrivato e con le sue temperature ci fa capire che l’inverno è sempre più vicino. È il periodo dell’anno in cui viene voglia di rimanere a casa e godersi il calduccio magari su un bel divano.

Questo momento può diventare ancora più speciale se condiviso con un cane. L’associazione Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese è pronta a farmi conoscere i loro ospiti, tanti splendidi quattro zampe che hanno un unico desiderio: incontrare una persona che voglia prendersi cura di loro.

Nina

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: dolcissima, docile e inizialmente timida, Nina è una cagnolina che ama giocare ed è super curiosa. Educata in passeggiata aspetta solo una persona che voglia ricoprirla di amore

Sansone jr.

Anni: circa 1

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: per Sansone jr. la vita all’interno di un box è molto difficile, per questo ha bisogno di una casa in cui poter trascorrere il resto della vita e riempire chi lo vorrà accogliere, di affetto e dolcezza

Nina

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: entrata in canile nel 2018 quando era cucciola, Nina ha sperato di trovare una famiglia, ma purtroppo l’adozione non è andata a buon fine ed è rientrata nel canile. Nonostante questa delusione, Nina ha conservato un carattere allegro e affettuoso, la compagna perfetta per chi ama una vita attiva e dinamica

Balto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: molosso

Malattie: non presenti

Su di lui: dal cuore grande e amorevole, Balto è un cane in cerca di una famiglia che voglia dargli una nuova possibilità. Alla corda tira un pochino, ma non troppo rispetto alla sua stazza

Free

Anni: circa 2 anni e mezzo

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: curioso e bravissimo al guinzaglio si fa accarezzare, ma è un po’ intimorito dalla spazzola. Free soffre molto il box, infatti non vuole rientrare in gabbia e rimane seduto immobile, è molto tenero e ha bisogno di trovare una famiglia che lo ami

Romino

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: la vita all’interno del box è molto difficile per lui, la confusione lo spaventa e ha bisogno di un ambiente tranquillo, di tanto affetto e tenerezze, le stesse che Romino darà a chi vorrà prendersi cura di lui

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.