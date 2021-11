Adottare cani a Roma: scopri tutti i pelosi in cerca di una nuova casa

Non è mai troppo tardi per adottare un cane, dargli una seconda possibilità e farlo diventare parte della famiglia. Novembre è appena cominciato e il 2021 sta lentamente terminando, quindi non c’è niente di meglio per concludere l’anno che riempire d’affetto un quattro zampe.

Con l’associazione Io libero- Associazione Volontari Canile di Porta Portese fare questo bel gesto è davvero semplice, se ancora non avete deciso vi presentiamo alcuni pet ospitati dall’associazione.

Tobia

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: affettuoso e desideroso di ricevere tante coccole, Tobia non vede l’ora di incontrare una famiglia in cui trascorrere tutto il resto della sua vita e riempirla di amore

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Romino

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Romino è un cane affettuoso, tenero, ma anche tanto spaventato, perché ha bisogno di vivere in un luogo tranquillo e senza confusione. Aspetta solo di incontrare la persona che voglia prendersi cura di lui e dargli l’amore che si merita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Plug

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: Spinone

Malattie: non presenti

Su di lui: la vita nel canile lo ha messo al sicuro dai pericoli della strada, ma nello stesso tempo Plug soffre la mancanza di una vera famiglia che possa prendersi cura di lui e ricoprirlo di coccole e attenzioni

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Lino

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: curioso, pieno d’entusiasmo e con tanta voglia di vivere, Lino soffre molto la vita all’interno della gabbia. Il suo unico desiderio è quello di incontrare la persona pronta a ricoprirlo di coccole e amore

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Lauretto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato maremmano

Malattie: nessuna

Su di lui: tranquillo ed educato le sue passioni sono le passeggiate all’aperto ed essere ricoperto di tante coccole. Affettuoso con le persone è docile e tranquillo

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Zagor

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non pervenute

Su di lui: esuberante, dalla simpatia travolgente ed energico: Zagor è il compagno di giochi ideale. Ha una gran voglia di vivere e affrontare tante avventure in vostra compagnia

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese esiste dal 1996 e nei suoi 25 anni di attività si è sempre occupata dei pelosi grazie all’impegno costante dei volontari e del canile comunale di Porta Portese.

L’affetto e l’amore nei confronti di quattro zampe non è mai cambiato in tutto questo tempo e l’associazione organizza di continuo attività per far star bene i pet all’interno di questa struttura che si trova all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è confezionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli di cui vi abbiamo parlato sono soltanto alcuni dei pelosi presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una famiglia che sappia donare affetto incondizionato. Collegatevi ai profili social dei volontari dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pet in cerca di una seconda possibilità.