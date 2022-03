Cani da adottare a Roma: i dolci pet in cerca di famiglia

La primavera si sta avvicinando e con essa il momento in cui tutto si risveglia dopo i lunghi mesi invernali. Può essere un momento di rinascita anche per i cani ospitati da Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese.

Se siete alla ricerca di un cane da accogliere in casa, allora siete nel posto giusto! Vogliamo presentarvi alcuni dei pet pronti ad essere adottati.

Raimondo

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: divertente e amante delle coccole, Raimondo è un cane simpaticissimo, che di sicuro vi travolgerà con la sua vitalità. Pronto a giocare con voi, ogni giorno in sua compagnia sarà all’insegna dell’allegria

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Diana

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: inizialmente molto timida, ha bisogno di essere circondata da persone che sappiamo rispettare i suoi tempi. L’ideale sarebbe una casa con giardino, così da avere tutto il tempo per abituarsi e fidarsi prima di uscire in passeggiata, da condividere con un compagno a quattro zampe che possa darle un po’ di sicurezza

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Zora

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: simil labrador

Malattie: non presenti

Su di lei: abituata a vivere in casa, è arrivata in canile insieme alla sua compagna di sventura Gea, con cui condivide il box, dopo una rinuncia da parte del suo proprietario. Zora ha un carattere allegro e affettuoso e aspetta solo di incontrare una nuova famiglia pronta a prendersi cura di lei

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Thorn

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: simil spinone

Malattie: nessuna

Su di lui: trovato nel giugno 2016 mentre vagava, Thorn è stato portato in canile quando era ancora un cucciolone. Allegro e pronto a giocare con i suoi simili e con le persone, vi riempirà la vita di gioia e affetto

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Gianni

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: entrato in canile quando era ancora un cucciolo, Gianni ha conservato il suo carattere allegro e giocherellone, infatti ama giocare con i suoi simili e vi travolgerà con la sua simpatia

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Orso

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Orso è un cagnolone dallo sguardo dolcissimo, inizialmente un po’ timido, quando avrà imparato a conoscervi vi riempirà la vita di affetto e simpatia. Amante delle coccole e delle passeggiate è molto intelligente e ricettivo

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.