Adottare cani a Roma: i pet in cerca di una nuova casa

L’estate è il periodo migliore per adottare un cane, perché gli impegni diminuiscono, si ha più tempo libero da passare in compagnia del nuovo arrivato e si possono dedicare più attenzioni al peloso, facilitando anche la conoscenza reciproca.

Se avete voglia di condividere la vostra vita con un pet, potete venire a conoscere gli ospiti di Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese. I quattro zampe non vedono l’ora di essere adottati e far parte della vostra famiglia.

Teo

Anni: un anno circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: vivace, curioso e giocherellone ama saltare e correre all’aperto. Essendo un cane di giovane età, ama giocare con la bocca. Abituato alle passeggiate vi riempirà la vita di gioia e felicità

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Naif

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: tranquillo e dal carattere equilibrato, quando è in passeggiata non tira. Naif è un cane estremamente buono in cerca di una persona che voglia amarlo, mentre non sembra particolarmente interessato agli altri cani

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Lella

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: Sharpei

Malattie: ipovedente

Su di lei: Lella ha un carattere schivo e poco espansivo, come tutti i cani Sharpei. Curiosa e con la voglia di scoprire tutto quello che la circonda, non ama essere accarezzata troppo perché ipovedente

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Chicco

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: un sorriso che conquista al primo sguardo, Chicco è un simpatico cagnolone simpaticissimo, che aspetta solo di essere adottato

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Byron

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: allegro e vivace, Byron è pronto a condividere il resto della sua vita con voi, circondandovi di tanto amore e divertimento, grazie al suo sorriso contagioso

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Molly

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Genere: derivato pastore maremmano

Malattie: non presenti

Su di lui: una nuvola di simpatia travolgente che vi conquisterà il cuore, Molly è una dolce cagnolona in attesa di essere adottata dalla persona che vorrà prendersi cura di lei

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.