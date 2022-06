Cani da adottare a Roma: conosciamo i pet in cerca di una casa

In estate arriva il sole, il caldo e immancabilmente gli abbandoni dei cani. Questo triste fenomeno vede nella stagione più calda dell’anno il suo picco.

Se volete aiutare tutti quei pet che hanno perso la loro casa e offrirgli una nuova vita piena di affetto, potete venire a conoscere i pelosi ospitati da Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese.

Kenya

Anni: circa due anni

Sesso: femmina

Genere: ariégeois

Malattie: nessuna

Su di lei: un bellissimo sorriso e una simpatia innata, sono i tratti distintivi di Kenya, una cagnolona dolcissima che ama farsi coccolare e desidera solo riempirvi la vita di affetto

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Bulletto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato pit bull

Malattie: non presenti

Su di lui: inizialmente diffidente, una volta che avrà imparato a conoscervi non potrà resistere alle vostre coccole. Bulletto ha un carattere fiero, indipendente, ma ha anche tanto amore da dare. Si affida a persone amanti di Pitt, non alle prime armi con questa razza

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Thor

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Thor è un cagnolino simpaticissimo, pieno di energie e affettuoso. Il suo desiderio più grande è incontrare una persona che voglia prendersi cura di lui circondato dall’amore che merita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Nana

Anni: circa 5

Sesso: femmina

Genere: segugio

Malattie: nessuna

Su di lei: l’attività che ama di più? Farsi coccolare! Anche se inizialmente è un po’ diffidente, quando inizia a fidarsi dimostra tutto il suo dolcissimo carattere. Abituata a vivere con i suoi simili, divide il box con un’altra femmina e non vede l’ora di conoscervi

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Porzio

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: simil pastore tedesco

Malattie: nessuna

Su di lui: Porzio è un cagnolone molto timido, ma si fa avvicinare per farsi accarezzare. Amante delle passeggiate sa andare abbastanza bene al guinzaglio

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Ranger

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: maremmano

Malattie: non presenti

Su di lui: dal carattere dolce e tranquillo desidera incontrare la famiglia giusta che vorrà coccolarlo e trascorrere con cui il resto della sua vita

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.