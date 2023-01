Picchio, Cloud e Yuri: i cani da adottare in cerca di una nuova famiglia

Il mese del grande freddo, ma anche della ripartenza: gennaio segna l’inizio di un lungo cammino che porterà ad attraversare un intero anno, ricco di tante esperienze.

Tra quelle più emozionanti c’è senza dubbio la possibilità di adottare un cane. Iniziare il 2023 in loro compagnia sarà sicuramente appagante e aprirà le porte a tanti nuovi momenti indimenticabili. L’associazione Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese e i suoi ospiti a quattro zampe sono pronti a conoscervi e a iniziare un meraviglioso percorso insieme a voi.

Picchio

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: abbandonato e trovato randagio, Picchio ha una simpatia innata e una grande energia che si tramuta in voglia di vivere e di giocare. Affettuoso e dolcissimo non rinuncia mai alle coccole

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Fucur

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: spinone bianco

Malattie: nessuna

Su di lui: entrato in canile nel 2019, il suo desiderio più grande è incontrare una persona dinamica e allegra pronta a condividere con lui il gioco e la voglia di esplorare il mondo. Adora le coccole, il contatto con le persone e sa ubbidire al seduto

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Yuri

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato lupoide

Malattie: non presenti

Su di lui: allegro, vivace, simpatico e con tanta voglia di vivere: tutto questo è Yuri un simpatico cagnolone che non vede l’ora di correre in libertà e giocare con voi

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Cloud

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato maremmano

Malattie: non presenti

Su di lui: il tratto distintivo di Cloud? Un carattere dolcissimo e tranquillo! Curioso e pronto ad esplorare tutto quello che lo circonda, adora andare in passeggiate ed essere coccolato

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Florin

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato pitbull

Malattie: non presenti

Su di lui: il suo carattere energico e giocherellone, dato dalla giovane età, è perfetto per una persona alla ricerca di un compagno a quattro zampe con cui vivere tante avventure. Florin è un cane educato, mai invadente che sa andare al guinzaglio

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Lupo Alberto

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato pastore tedesco

Malattie: nessuna

Su di lui: entrato in canile nel 2014 ha un grande desiderio: quello di incontrare una famiglia che voglia prendersi cura di lui. Lupo Alberto ha un musetto divertente che sprizza simpatia a cui è difficile resistere

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.