Adottare cani a Roma: i pet pronti a conoscere la loro nuova famiglia

Con l’arrivo del 2022 c’è aria di cambiamento e accogliere un cane in casa è il modo migliore per iniziare l’anno allargando la famiglia.

I quattro zampe in cerca di una casa in cui ricevere l’affetto che meritano sono sempre tanti, quindi non aspettano altro che una vostra visita in canile per avere una seconda opportunità.

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese è pronta a farvi conoscere tutti i suoi ospiti.

Nicky

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: impovedente

Su di lui: Nicky ha un passato da cane randagio e ora è alla ricerca di persone speciali che riescano a creare con lui un rapporto di fiducia e affetto

Snoopy

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: vivace e curioso, al primo sguardo vi innamorerete di Snoopy, un tenero cagnolone pronto a condividere la sua vita con voi

Tex

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato pastore tedesco

Malattie: non presenti

Su di lui: attivo e indipendente è un cane molto attento, ma che non si trova a suo agio negli spazi piccoli. La sua famiglia ideale è quella in grado di valorizzarlo al meglio

Tin Tin

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: dal cuore enorme, Tin Tin è un cane tenerissimo ma anche tanto spaventato, in cerca di una persona che possa riempirlo di coccole e dargli quel senso di sicurezza di cui ha bisogno

Hoppity Woosh

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato segugio maremmano

Malattie: non presenti

Su di lui: Hoppity Woosh è un cane dolcissimo e indipendente. La sua passione più grande? Fare lunghe passeggiate e andare in esplorazione

Rambo

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: derivato Rottweiler

Malattie: nessuna

Su di lui: pieno di energia e socievole è in canile con il suo fratellino Roy ed è in cerca di una famiglia con cui giocare e divertirsi magari pronta ad accogliere anche Roy

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre preso cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che vi abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegatevi ai profili social dell’associazione per mettervi in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.