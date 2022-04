Vieni a conoscere tutti i pelosi pronti ad essere adottati

I cani conservano un tesoro di carezze per chi ancora non conoscono. La frase di Charles Baudelaire fa capire quanto affetto siano in grado di donare questi pet, persino alle persone che non hanno mai visto. Ed è proprio un tesoro di carezze quello che hanno in serbo i cani ospitati da Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese.

È primavera e i quattro zampe non vedono l’ora di “rinascere” come fa la natura che li circonda, dunque è il periodo più adatto per accogliere in famiglia un cane che riempirà le tue giornate di amore incondizionato. Vuoi conoscere alcuni dei pet che sono pronti per essere adottati? Le loro storie ti faranno battere il cuore.

Mitrah

Anni: circa 4

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: un pò timoroso, è alla ricerca di coccole e di tanto affetto. Entrato nel canile circa un anno fa, non vede l’ora di conoscerti e di conquistarti con il suo sorriso

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Bedda

Anni: circa 4

Sesso: femmina

Genere: meticcia

Malattie: non presenti

Su di lei: simpaticissima e dal sorriso che conquista, Bedda è una cagnolona pronta a conoscere la sua nuova famiglia e a riempirla di affetto

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Nina

Anni: circa 3

Sesso: femmina

Genere: meticcia derivata bassotto

Malattie: non presenti

Su di lei: entrata nel canile circa un anno fa, Nina ha un carattere solare ed è simpaticissima. Il suo più grande desiderio è conoscere le persone che si prenderanno cura di lei

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Bogotà

Anni: imprecisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: allegro e dal carattere positivo, Bogotà è un adorabile cagnolone con un sorriso che conquista! Aspetta solo di conoscerti e condividere la sua vita con te

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Memole

Anni: imprecisati

Sesso: femmina

Genere: meticcia

Malattie: nessuna

Su di lei: coccolona e piena di energie, Memole è una cagnolona curiosa pronta a scoprire il mondo che la circonda. Il suo desiderio più grande? Trascorrere la sua vita all’interno di una famiglia che voglia riempirla di amore e affetto

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Ulisse

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: meticcio derivato bracco

Malattie: non presenti

Su di lui: occhi dolci e profondi, Ulisse ha uno sguardo intelligente e curioso, ma soprattutto un carattere solare. Il suo sorriso e la sua simpatia ti conquisteranno dal primo momento

Info: Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese

Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese presente sul territorio romano dal 1996, nei suoi 25 anni di attività, grazie all’impegno costante dei volontari, si è sempre presa cura dei quattro zampe presenti nella struttura.

L’affetto e l’amore nei confronti dei pelosi ha spinto in tutti questi anni l’associazione ad organizzare attività per far star bene i pet che si trovano all’interno del Canile Ponte Marconi (quello che in passato era il cinodromo di Roma). L’ente, inoltre, è convenzionato con il Comune e dà vita a tantissime attività ludiche, passeggiate al guinzaglio ed è attivo nel fornire le cure necessarie in caso di operazioni particolari, ma l’elenco delle attenzioni speciali nei riguardi degli ospiti è davvero lunghissimo. Per contattare Io Libero - Associazione Volontari Canile di Porta Portese basta visitare il sito web ufficiale o l’account Instagram.

Quelli che ti abbiamo presentato sono solo alcuni dei pet presenti nella struttura, ma ce ne sono molti altri che non vedono l’ora di conoscere una persona in grado di donargli tutto l’amore di cui hanno bisogno. Collegati ai profili social dell’associazione per metterti in contatto con loro e scoprire quali sono gli altri pelosi in cerca di una seconda possibilità.